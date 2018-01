Politie onderzoekt dood schaap: 'Mogelijk op brandstapel gegooid'

'Belangrijk voor de democratie': over­heids­ar­chief geopend voor publiek

17:47 In het Nationaal Archief in Den Haag liggen duizenden kilometers aan overheidsarchief, en ieder jaar wordt een deel van het archief geopenbaard voor onderzoekers, journalisten maar ook natuurlijk burgers. Dossiers over de rellen in Amsterdam in 1966 zijn nu vrij in te zien. Daarnaast zijn de archieven van en over onder andere Willen Aantjes, een ex-politicus die moest aftreden wegens een fout oorlogsverleden en Anton Mussert, de Nederlandse leider van de NSB nu geopenbaard. Volgens Maartje van de Kamp, archivaris van het Nationaal Archief, is het jaarlijks openbaren van de archieven van groot belang voor onze democratie. "Burgers, journalisten en onderzoekers moeten de regering kunnen controleren, en daar dragen wij aan bij" zegt ze.