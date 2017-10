Politie onderzoekt gevonden kledingstuk, mogelijk van vermiste Anne

Baudet verschijnt in legertenue in Tweede Kamer

18:32 Gekleed in legertenue verscheen Tweede Kamerlid Thierry Baudet (Forum voor Democratie) bij het debat over het fatale mortierongeval in Mali. Baudet vindt dat het materieel niet deugt en wil dat minister Hennis daarom opstapt. Volg hier het debat over het rapport.