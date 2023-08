Politie ontslaat agenten wegens wangedrag: ‘Enorm schrijnend wat er is gebeurd’

Gerda van Leeuwen, politiechef in Zeeland-West-Brabant, spreekt van een schrijnende situatie. ‘Onze collega’s moeten in een veilige omgeving kunnen werken en daar was hier geen sprake van.’

Ongewenst seksueel gedrag

Deze week kregen de betrokken medewerkers, allen mannen, hun definitieve straf te horen. Daarmee is volgens de Zeeuwse politiechef Joost Manusama een eind gekomen aan een voor alle partijen lange onzekere periode. ,,Ik ben opgelucht dat dit heftige traject is afgerond. Het gedrag van de medewerkers past absoluut niet waar wij als politie voor staan, namelijk een veilige en inclusieve organisatie. We moeten hiervan leren.”

De bal kwam begin vorig jaar aan het rollen. De leiding van de politie kreeg toen meldingen binnen van grensoverschrijdend en ongewenst seksueel gedrag. Ook waren er klachten over het zonder aanleiding trekken van het dienstwapen in het politiebureau met alle risico's van dien. Het ging daarbij om aan anderen het commando te geven het pistool te trekken en op het plafond te richten. ,,Volstrekt onacceptabel om zo met dodelijke wapens om te gaan. Hier trekken we een keiharde grens”, aldus Manusama.

Op non-actief gesteld

De politieleiding besloot een intern onderzoek in te stellen. Op grond van de eerste resultaten werden in februari 2022 vier medewerkers voorlopig buiten functie gesteld. Een maand later werd nog een medewerker op non-actief gesteld en een ander overgeplaatst. In oktober kwam het bericht dat de politie het voornemen had om twee agenten te ontslaan en drie andere medewerkers over te plaatsen. De politieleiding ziet geen aanleiding voor een strafrechtelijk onderzoek. Er is door de melders ook geen aangifte gedaan.

Vuurwapens

Uit het onderzoek bleek dat het niet om eenmalige incidenten ging. De onderzoekers trokken drie conclusies. Er is meerdere keren risicovol omgegaan met vuurwapens. ,,Dit was kenmerkend voor een bepaalde groep medewerkers binnen een van de politielocaties. Dit gaat uiteraard tegen de professionaliteit van de politie in”, aldus de politie. Over welk bureau op Walcheren het gaat wil de politieleiding niet zeggen.

Ten tweede was sprake van ‘langdurige ongewenste omgangsvormen en seksueel en ander gedrag, dat ver over de grenzen heen ging’. De onderzoekers spreken van vrouwonvriendelijke en seksistische opmerkingen en ernstig overschrijdend gedrag waardoor andere politiemensen zich niet veilig voelden op hun werk. Verder ontdekten de onderzoekers dat de betrokken medewerkers in een WhatsApp-groep racistische en discriminerende berichten naar elkaar stuurden. Die waren van dien aard dat ze buiten de vrijheid van meningsuiting vallen. De politie heeft dit laten toetsen door de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA).

Enorm schrijnend

Volgens Gerda van Leeuwen, politiechef in Zeeland-West-Brabant is het enorm schrijnend wat op Walcheren is gebeurd: ,,Onze collega’s moeten in een veilige omgeving kunnen werken en daar was hier geen sprake van. Ik heb grote bewondering voor de melders die de moed hebben gehad om op te staan. Dankzij hun signalen hebben we de misstanden kunnen onderzoeken en bestraffen.’’

Niet meer welkom

De twee medewerkers die onvoorwaardelijk zijn ontslagen en de twee die uit eigen beweging zijn opgestapt zijn volgens Manusama niet meer welkom bij de politie. De twee die zijn overgeplaatst zijn eerder al weer aan het werk gegaan bij een politieteam in Brabant. De politieleiding heeft de straffen vooraf voorgelegd aan het Landelijke Strafmaatoverleg. Die oordeelde dat de maatregelen ‘passend en evenredig’ zijn.

De zaak was voor de politie mede aanleiding om de leiding van het team Walcheren te vernieuwen om tot een cultuurverandering te komen. Het onderzoek naar de zes medewerkers werd overigens al in gang gezet onder de oude leiding.