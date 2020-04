Politie Oost-Nederland schorst vervelende, agressieve collega

Ouders krijgen in juni of juli geld terug voor de onbenutte kinderop­vang

15:41 Ouders met kinderen in de kinderopvang kunnen in juni of uiterlijk juli compensatie verwachten voor de rekeningen die ze doorbetalen nu de dagverblijven zijn gesloten. De regering heeft 175 miljoen euro uitgetrokken om alle ouders geld terug te geven. Ze hoeven daar zelf niets voor te doen.