Politie over stenengooiers bij rellen rond Eritrees feest in Amstelveen: ‘Nog nooit meegemaakt’

Overal vernielingen, een gewonde agent en 25 arrestaties: dat was de situatie na de hevige rellen rond een Eritrees feest in partycentrum Diamant aan de Touwslagerij in Amstelveen, in de nacht van 29 op 30 oktober. De politie toont beelden van nog eens elf stenengooiers in de hoop deze op te sporen.

Tijdens de rellen raakte één agent gewond aan zijn knie. Hij werd uit de stenenregen ontzet met een gepantserde politieauto. De schade in de omgeving was groot. Een politiechef in televisieprogramma Opsporing Verzocht op dinsdagavond: ,,In de tijd dat ik bij de politie werk, nu veertien jaar, heb ik dit nog niet meegemaakt.”

Vaker spanningen

Rond feesten binnen de Eritrese gemeenschap zijn vaker spanningen, omdat de complexe politieke situatie waarin Eritrea zich bevindt ook uitstraalt naar de gemeenschap in Nederland, die bestaat uit veelal gevluchte oppositieleden én groepen die loyaal zijn aan het dictatoriale Eritrese regime.

Die bewuste avond trad een Eritrese zanger op in zalencentrum Diamant op bedrijventerrein Legmeer. Er werden 150 gasten verwacht, maar na berichten op sociale media kwamen veel meer belangstellenden op het feest af. Mensen zonder uitnodiging werden geweigerd, maar een grote groep probeerde toch binnen te komen, en ging op de vuist met de beveiliging.

De eerste zes á zeven agenten ter plaatse probeerden de beveiligers te ontzetten, waarna de menigte zich tegen de politie keerde. De relschoppers gooiden glas en stenen naar beveiligers en politie, en begonnen ook te slaan. Nadat de politie vijfentwintig relschoppers had aangehouden, leek de situatie onder controle.

‘Alles werd gegooid’

Later die nacht werd het opnieuw onrustig rond de tramhalte Sacharovlaan. De politie werd bestookt met stenen die daar tussen de tramrails liggen.,,Het was donker, dus we zagen die stenen ook totaal niet aankomen, maar hoorden ze wel naast ons neervallen, als een soort stenenregen,” vertelt de politiechef in Opsporing Verzocht. ,,Op een gegeven moment werden de straatstenen ook uit de grond gehaald en kapot gegooid om in kleinere brokken naar ons te gooien. Eigenlijk alles wat voor het oprapen lag, werd naar ons gegooid.”

Bevelen te stoppen en weg te gaan, werden niet opgevolgd. Terwijl de rellen nog in volle gang waren, kwam een auto in volle vaart op de linie af, om op slechts tien meter afstand plotseling te stoppen. Het had volgens betrokkenen weinig gescheeld of de politie had geschoten.

De vijfentwintig mensen die in de betreffende nacht werden opgepakt, zitten nog vast. In het opsporingsprogramma toonde de politie dinsdagavond beelden in de hoop dat kijkers elf van de ergste ‘openlijk geweldplegers’ herkennen.

De politie vermoedt dat zij net zoals de eerdere arrestanten allemaal in de twintig zijn en van Eritrese komaf. Het zijn tien mannen en een vrouw, die opvallende kleding droeg. Sommige personen op de beelden gooien meerdere stenen, of nemen een aanloop om de agenten goed te kunnen raken.