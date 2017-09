'Politie pakt AFA-kopstukken op in Enschede'

Daarom werden vandaag nog voordat de demonstraties begonnen al enkele AFA-leden opgepakt door de poltie. Een groep van circa 50 aanhangers van AFA wilde de Oude Markt in Enschede op, terwijl ze daar geen toestemming voor had. De hele groep is gefouilleerd.



Later meldde Tubantia de aanhouding van enkele AFA-kopsstukken. Dat feit lijkt een logische verklaring voor het feit dat de demonstratie van de groep in Enschede nauwelijks van de grond kwam.



In totaal zijn tot nu toe dertien demonstranten opgepakt. Zij werden opgepakt voor wapenbezit, het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs of het dragen van gezichtsbedekking, wat in het veiligheidsrisicogebied niet is toegestaan.