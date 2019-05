Politie pakt mogelijke brandstichter heidebrand Veluwe op na achtervolging

Tramschut­ter Utrecht liet brief met eigen naam en adres achter in vluchtauto

17:01 Het briefje dat de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis achterliet in zijn vluchtauto was een mededeling van het Openbaar Ministerie (OM) over de vervolging van de verkrachtingszaak waarin hij verdachte is. Deze brief zorgde ervoor dat Tanis razendsnel in beeld kwam bij de politie als verdachte van de aanslag. Dat melden goed ingevoerde bronnen bij het OM.