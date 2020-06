Politie pakt nepagent en ontdekt wapen en duizenden euro’s in zijn auto

UPDATE Forse stormscha­de in Nederland door hagelste­nen en windhoos

22:29 Stormachtig weer heeft in delen van Nederland voor flinke schade gezorgd. In Groningen, Drenthe en Overijssel was het een aantal uren zelfs zwaar noodweer. Het KNMI gaf voor Groningen korte tijd code oranje af, er was hagel, er kwamen zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voor en er viel veel neerslag in korte tijd.