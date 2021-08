Politie publiceert beelden van aanval met molotovcocktail bij huis Groningse journalist

Al jaren eenzaam, nu is Michèl (29) er klaar mee: 'Je komt thuis en er is niemand’

14 augustus Eenzaamheid is voor jongvolwassen een groot probleem in coronatijd. Zo ook voor Michèl Scholten (29) uit Apeldoorn. Hij voelt zich al zijn hele leven alleen. Nu is hij daar klaar mee. Via de door hem opgezette Facebookpagina Vrienden van de Veluwe zoekt Scholten naar maatjes. Niet alleen voor zichzelf, ook voor anderen. Een monoloog. ,,Die drempel? Daar stap je niet zomaar overheen.”