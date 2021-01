Politie rolt bende op die jarenlang drugs verstuurde via darkweb: ‘Ze hebben miljoenen verdiend’

Om 06.00 uur precies vallen eenheden van de DSI (Dienst Speciale Interventies) dinsdagochtend op elf locaties binnen, onder meer in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere. Het is klapdag in onderzoek Ringwood, zoals het onderzoek naar de webshop DutchMasters op het darkweb heet. Op deze verborgen plek op het internet verkoopt DutchMasters naar eigen zeggen sinds 2012 grote hoeveelheden drugs, die vervolgens via pakketpost de wereld over worden gestuurd. Kopers betalen via cryptomunten zoals bitcoin om anoniem te blijven. Op de site konden verschillende soorten drugs worden gekocht: xtc-pillen, cocaïne, maar ook ketamine, lsd of hasj. Het vermoeden bestaat dat de mensen achter DutchMasters verantwoordelijk zijn voor de productie, verkoop en distributie van deze drugs.