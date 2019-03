Politie rukt massaal uit op Urk voor geëscaleerde jongerenruzie

Een politiewoordvoerder: ,,Wat precies de aanleiding was, weet ik niet, maar er was een conflict tussen één jongen en een groepje jongeren. Die ene jongen is inderdaad weggehaald door ons waarna de groep, die fiks aanzwol, op weg ging naar zijn adres. De politie op Urk heeft vervolgens assistentie van andere eenheden gevraagd en gekregen. Er zijn daarbij geen schoten gelost, de knallen betrof vuurwerk dat door enkele jongeren werd afgestoken.’’



Er zijn geen arrestaties verricht. ,,De rust is inmiddels wedergekeerd, maar we sluiten niet uit dat er na onderzoek alsnog arrestaties plaats gaan vinden. Deze zaak heeft prioriteit bij ons.’’



Tijdens het incident richtte de volkswoede van de jonge Urkers zich volgens Omroep Flevoland ook op één van haar verslaggevers. ‘Zijn apparatuur werd uit de camera-auto gehaald en er werd een rookbom in de wagen gegooid. Hem werd door tientallen Urker jongeren duidelijk gemaakt dat hij het dorp moest verlaten. Er werd ook knalvuurwerk naar hem toegegooid’, schrijft de omroep op haar website.