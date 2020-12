Politie schiet hond dood in onderzoek bijtincident Den Haag

In het onderzoek naar een bijtincident waarbij vrijdag in Den Haag een 18-jarige vrouw ernstig gewond aan haar gezicht raakte, heeft de politie een agressieve hond in een woning in Zoetermeer doodgeschoten.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de hond het dier was dat de vrouw had aangevallen. Het bijtincident speelde zich af op de Nunspeetlaan in de hofstad. Volgens het slachtoffer liepen een man en vrouw daar met twee aangelijnde honden.

Incident

Een van de twee dieren schoot los en ging een andere, kleinere hond te lijf die daar ook uitgelaten werd. De 18-jarige vrouw sprong tussenbeide, waarop de andere aangelijnde hond haar aanviel en vol in het gezicht beet. Het slachtoffer, dat nog in het ziekenhuis verblijft, heeft aangifte gedaan.



Na een uitgebreid onderzoek van de politie naar de verblijfplaats van de eigenaar en de agressieve hond, kwam de woning aan de Velddreef in Zoetermeer in beeld. Toen agenten de hond probeerden te benaderen, reageerde deze zeer agressief. Toen het agenten niet lukte om het beest met een vangstok onder controle te krijgen en de hond de agenten aanviel was een van hen genoodzaakt te schieten. De 35-jarige eigenaresse van de hond meldde zich later bij een politiebureau en is aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt door de hondenbeet. De helft van het gezicht van het slachtoffer hing eraf. Een deel van haar kaak is verbrijzeld en ze mist twee tanden. Urenlang lag ze op de operatietafel van het HMC Westeinde, waar artsen vochten om haar gehavende gezicht te herstellen.



Politie en familie van het slachtoffer deden vandaag een herhaalde dringende oproep richting de eigenaar van de agressieve hond om zich te melden bij het politiebureau. ,,De eigenaar is verantwoordelijk voor de hond,’’ aldus een politiewoordvoerder.