Politie schiet op voertuig dat inreed op agenten, mogelijke verdachte nog voortvluchtig

COA wil nieuw azc Apeldoorn direct opschalen, ondanks protesten van omwonenden

Het net geopende asielzoekerscentrum in Apeldoorn moet zo snel mogelijk worden opgeschaald van 300 naar maximaal 600 asielzoekers. Dat is de inzet van een spoedzaak die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gisteren voerde bij de Raad van State, samen met de gemeente. Omwonenden wantrouwen gemeente en COA al jaren over hoe groot zij het azc willen maken.

23 december