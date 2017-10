Politie schiet verdachte dood in Limburgse Roosteren

De politieactie was onderdeel van een landelijk onderzoek van de politie Amsterdam. Volgens ooggetuigen lag er op een grasveld een lichaam dat was afgedekt met een wit laken.



Daarnaast hield een zwaarbewapend arrestatieteam vanmiddag een man aan in het Brabantse Maarheeze en nam hem geblinddoekt mee. Er waren veel politieagenten op de been met kogelwerende vesten aan en er cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven het dorp. De politie zoekt waarschijnlijk nog naar een of meerdere personen.



Een BMW die in de berm staat en waarschijnlijk betrokken was bij de actie, is weggesleept. Verkeer wordt mondjesmaat doorgelaten. De plaatselijke politie wil verder nog niet zeggen wat er precies aan de hand is en verwijst ook in deze zaak door naar de Amsterdamse politie. Ook zij willen nog niet zeggen wat er speelt. Volgens ooggetuigen is er ook in het Brabantse dorp Someren-Heide een actie van de politie gaande.