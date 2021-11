Politie schiet vluchtende verdachte neer op A58 en vindt zakken verdovende middelen in auto

Op de weg is veel politie aanwezig en er zijn meerdere ambulances opgeroepen. Automobilisten kunnen omrijden via de A16 en A17.



Een automobilist reed om onbekende redenen weg bij een voertuigcontrole in Breda. Tijdens zijn vlucht reed de bestuurder spookrijdend over binnenwegen. Politieagenten zetten de achtervolging in om de auto, die met hoge snelheid reed, bij te houden.