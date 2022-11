Politie sluit afritten A2 vanwege illegaal feest in Bommelerwaard

met video Heftig ongeval in tunnel, fietser zwaarge­wond bij botsing met auto

Een fietser is zwaargewond geraakt bij een ernstige aanrijding in Apeldoorn. Het slachtoffer kwam hard in botsing met een auto en kwam daarbij op de voorruit terecht. Omstanders hebben eerste hulp verleend. Ook inzittenden van de auto raakten gewond.

25 november