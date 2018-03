Politie start proef met flitscamera's tegen appen achter stuur

De politie start een proef met een speciale flitscamera om automobilisten te pakken die hun mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden. De camera's kunnen door de voorruit registeren of een bestuurder zijn mobieltje in de hand heeft. Doel is om in de toekomst op basis van die beelden boetes uit te delen.

De politie hoopt de nieuwe flitsers nog dit jaar te gaan gebruiken. ,,Dat is onze wens, maar het is nog lang niet zeker'', erkent landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-jan van Hasselt: ,,De ontwikkeling van de techniek is hoopgevend, maar we moeten nog wel kijken of zo'n bekeuring ook juridisch stand houdt.''

De beelden worden gemaakt met een groothoeklens die ook op afstand dingen scherp kan vastleggen. Het beeldmateriaal wordt doorgestuurd naar een medewerker van de politie, die vervolgens beoordeelt of er sprake is van een overtreding. Als de bestuurder zijn smartphone in de hand houdt tijdens het rijden, kan die in de toekomst rekenen op een boete. ,,Dat gaat zeker geen jaren meer duren,'' voorspelt Van Hasselt.

Volautomatisch

,,In beginsel zal het een agent zijn die de beelden beoordeelt, net zoals nu gebeurt bij het gebruik van een lasergun als het om te hard rijden gaat'', licht de politieagent toe. ,,In de hele verre toekomst zal zo'n camera zelfstandig opereren, net als een volautomatische flitscamera.''

Bij een boete kan de kentekenhouder van de auto kenbaar maken wie de bestuurder is, als die het niet zelf was. Dat is nu bij flitsboetes voor snelheidsovertredingen ook al het geval.

Pakkans