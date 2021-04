Politie stelt Amber Alert in gebreke na versturen sms met petitie

Wie zich heeft aangemeld om Amber Alerts te ontvangen kreeg vanochtend de vraag een petitie te ondertekenen. Met die petitie wil Amber Alert voor elkaar krijgen dat het systeem niet verdwijnt, maar de actie valt niet bij iedereen in goede aarde. De politie wil het bedrijf achter Amber Alert in gebreke stellen.

Amber Alert heeft meer dan 50.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van het waarschuwingssysteem. De organisatie, die wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is, startte een petitie nadat de politie had aangekondigd vanaf 22 juli dit jaar met Amber Alert te stoppen.

Op die petitie werden abonnees vanochtend gewezen door een sms van het alertsysteem. Veel mensen ondertekenden de petitie, maar op social media uitten ook veel mensen hun ongenoegen over het ‘oneigenlijk gebruik’ van hun telefoonnummer. Woordvoerder Koen van Tankeren van de politie zegt de actie met ‘verbazing en verwondering’ te hebben gadegeslagen. Mensen hebben aan de politie laten weten ‘er niet van gediend te zijn’.

Netpresenter BV, het bedrijf dat de technische infrastructuur heeft ontwikkeld, bedient het systeem. Normaal gesproken worden de berichten verstuurd op basis van input van de politie. Dat is in dit geval niet gebeurd. De politie wil met een ingebrekestelling bewerkstelligen dat Amber Alert ophoudt het systeem te gebruiken voor actiedoeleinden. ,,Het netwerk wordt nu oneigenlijk gebruikt.”

Lees verder onder de tweets

De politie gaat het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen integreren in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie. ,,Daar verbeteren we het systeem verder voor en besparen we de 900.000 euro per jaar die we nu betalen aan Amber Alert voor één tot drie alerts per jaar", zegt Van Tankeren. ,,Dit komt voor Amber Alert ook niet uit de lucht vallen, het eerste contact over het opzeggen van het contract dateert van 2017.”

,,Dat gaat kinderlevens kosten”, zei een woordvoerder van Amber Alert eerder. ,,We brengen sinds 2008 informatie over ontvoerde of vermiste kinderen snel onder de aandacht van miljoenen burgers door beelden te laten zien op reclameschermen, social media, snelwegborden, websites, tv en bij pinautomaten. Het gaat niet lukken om met Burgernet direct zo’n bereik te krijgen.”

Amber Alert is woedend dat de politie, onder leiding van VVD-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), een eind maakt aan de samenwerking. Netpresenter hoopt de minister op andere gedachten te brengen door de petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Daarvoor waren ten minste 40.000 handtekeningen nodig, maar dat zijn er dus al veel meer. Wanneer de organisatie de petitie overhandigt is nog niet bekend.

Eerder stelden politici van D66, PvdA en de SP Kamervragen over het stoppen van de samenwerking tussen politie en Amber Alert. Ze zijn bang dat meldingen over vermiste of ontvoerde kinderen bij Burgernet verloren raken in de berichtenstroom over allerlei andere onderwerpen. Ook de VVD was kritisch op het beëindigen van de samenwerking.



De politie zegt dat de verandering geen invloed heeft op de opsporing van vermiste kinderen, omdat Amber Alert maar twee keer per jaar werd ingezet. Het ministerie van Justitie denkt dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen.

