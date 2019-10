Politie stopt vandaag met zoeken naar vermiste hockeyvader, mogelijk morgen verder

Volgens een woordvoerder van de politie is er vandaag eerst overleg over wat er verder moet gebeuren en waar en hoe er verder gezocht moet worden. Mogelijk wordt de komende dagen met sonar naar de man gezocht in een kanaal of een meertje bij het natuurgebied bij Den Hout, waar de vermiste man in de buurt woont en waar hij vaak wandelt.



De politie tast in het duister rondom de zaak. Er is gekeken of de man in de tussentijd nog ergens zijn pinpas heeft gebruikt (waardoor zijn verblijfplaats zou kunnen worden bepaald), maar dat leverde niets op. Volgens de politie zijn er dan ook geen aanwijzingen dat de vermiste Oosterhouter zich elders zou bevinden of gevlucht is.



Ook de zoektocht in het natuurgebied in Noord-Brabant heeft gisteren niets opgeleverd. Een team van 110 militairen en politieveteranen doorzocht samen met zo’n honderd vrijwilligers en een groep brandweerlieden het natuurgebied bij Den Hout. Onder de vrijwilligers waren veel leden van de plaatselijke hockeyclub, waarvan de twee kinderen van Tange lid zijn. De man was zelf ook als vrijwilliger betrokken bij de club.