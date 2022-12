Politie tasert agressieve automobiliste (34), twee agenten gewond

Boer Johan ziet schuur met lammetjes voor zijn ogen afbranden: ‘Dacht aan vuurwerk, maar het waren knappende dakpannen’

Even denkt hij aan vuurwerk als hij midden in de nacht een hard geluid hoort. Het blijkt om knappende dakpannen te gaan, de schuur van Johan Marijs uit Marknesse staat in lichterlaaie. Zeventig lammetjes kunnen niet meer worden gered. ,,De betrokkenheid van buren, collega’s en hulpdiensten is een grote troost.’’

