'Politie te passief in Hoornse aanrandingszaak'

Het slachtoffer uit Hoorn werd in oktober vorig jaar slachtoffer van een poging tot verkrachting. De vrouw kreeg naar eigen zeggen geen hulp van de politie en spoorde haar aanrander zelf op, waarna een arrestatie nog een paar maanden op zich liet wachten.



De politie had voortvarender kunnen optreden, blijkt nu uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspectie oordeelt ook dat de communicatie met het slachtoffer niet proactief en helder was.



Het politieonderzoek gebeurde volgens de inspectie weliswaar zorgvuldig en binnen de daarvoor gestelde termijn, toch zijn er wel een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen. Zo heeft het relatief lang geduurd voordat de politie onder meer de beschikbare camerabeelden bekeek of onderzoek deed naar de door de aanrander gestolen mobiele telefoon van de vrouw.

Dader

Dader Mohammed M. (28) uit Hoogwoud kreeg een straf van 32 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk opgelegd. De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzocht het optreden van de politie.

Mohammed roofde de telefoon van het slachtoffer en gebruikte het account van zijn slachtoffer om datingsites op te gaan. Het slachtoffer wist via de app find my iphone haar telefoon te traceren. Via datingsite Badoo zocht ze weer contact met haar belager die dacht met een ander te maken te hebben. Zo wist ze hem een selfie te ontfutselen en genoeg bewijs te verzamelen om hem te laten oppakken, vier maanden na de poging van verkrachting.



Mohammed gaf tijdens de rechtszaak toe dat het fout was geweest dat hij haar aanraakte toen zij niet wilde. Ook vroeg hij om vergeving. Maar hij vond ook dat hij geen geweld had gebruikt en zei dat hij dacht dat ze seks wilde. Ook beweerde Mohammed zelfs dat 'zij zijn leven wil verwoesten' nadat de vrouw een emotionele slachtofferverklaring had voorgelezen waarin ze hoopt op een zware straf.

