Politie: verdachte koffer Hilversum bevat geen explosieven

De Sint Vituskerk dook iets meer dan twee weken geleden nog op in een dreigement van Islamitische Staat. Op het social medianetwerk Telegram plaatste een IS-afdeling met de naan GreenB1rds op 1 augustus een bewerkte foto waarop de kerk in brand staat . ,,Terreur is nu hier’’, meldde GreenB1rds: ,,We zijn gekomen om jullie af te slachten’’. Zulke dreigementen zijn niet uitzonderlijk. Via zijn Telegram-kanalen bedreigt de extremistische groepering continu gebouwen en evenementen in heel Europa. Of de post en de verdachte situatie van vandaag iets met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk.

De politiezegsman kon hier niets over zeggen. Pastoor Jules Dresmé van de kerk denkt niet dat de koffer iets te maken heeft met dat dreigement. In een reactie zegt hij dat hij vermoedt dat de koffer is achtergelaten door uitgaanspubliek. Volgens hem zat er niets in. ,,Het is gewoon pure pech.” Over de vermeende IS-afbeelding die eerder deze maand naar buiten kwam, zei hij dat op geen enkele manier is gebleken dat hier sprake was van een reële dreiging. De mis van 11.00 uur ging niet door. In het gebouw zaten op dat moment enkele tientallen mensen, zegt Dresmé. Zij zijn via de achterkant uit de kerk geleid.