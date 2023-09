Politie verdedigt Veilig Thuis-melding bij opgepakte kinderen: ‘Ze stonden zelfs in de voorste rij’

A12-blokkadeDe politie heeft de meldingen bij Veilig Thuis voor de opgepakte kinderen op de A12 ‘naar eer en geweten gedaan’. De veiligheid van de kinderen staat voorop, stelt de politie, die van mening is dat de melding ‘niets te maken heeft met een dreigement, straf of een mening over de demonstratie’. Ook politiebonden en demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz steunen de meldingen.

De politie kreeg afgelopen weekend naar eigen zeggen ‘de opdracht om de illegale protesten te beëindigen’. ,,In het uiterste geval kan daarbij geweld worden gebruikt, zoals de inzet van de Mobiele Eenheid en de waterwerper. Er kunnen dus gevaarlijke situaties ontstaan”, zegt commandant Martine Dijkstra van de politie Den Haag.

,,We zagen zelfs dat kinderen in de voorste rij stonden”, vervolgt ze. ,,Om die reden is de waterwerper toen ook tijdelijk niet ingezet. Kort gezegd vinden wij als politie dat mensen hun kinderen in een potentieel gevaarlijke situatie hebben gebracht door ze mee te nemen naar een illegale protestactie.”

Ruim dertig meldingen

De politie zegt dat er ruim dertig meldingen bij Veilig Thuis zijn gedaan. Dat zou altijd gebeuren bij kinderen onder de 12 jaar die zijn aangehouden of in een gevaarlijke situatie zijn gebracht. Bij kinderen tot 18 jaar is het aan de agent om te bepalen of de situatie daar aanleiding voor geeft, aldus de politie.

De suggestie dat de meldingen zijn gedaan als dreigement of strafmaatregel richting ouders werpt de politiecommandant verre van zich. ,,Collega’s hebben naar eer en geweten gehandeld. Zij maakten zich oprecht zorgen over het feit dat mensen hun kinderen meenemen naar een illegale protestactie. Ons optreden heeft niets te maken met een mening over het protest of het doel daarvan.”

Van de gekke

Gisteren werd bekend dat er tientallen meldingen zijn gedaan bij het meldpunt voor huiselijk geweld. ,,Het is van de gekke dat je je als ouder niet realiseert dat dit gevaarlijk is”, zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg namens de vier politiebonden. Bij de demonstratie van Extinction Rebellion werden dit weekend tientallen kinderen met hun ouders opgepakt. De politie gaf aan dat er in de meeste gevallen een melding bij Veilig Thuis is gemaakt. Dat zou ook gebeurd zijn bij eerdere demonstraties, al wist het meldpunt daar maandag niets vanaf.

Musetta Blaauw, die met haar 6-jarige dochter werd gearresteerd, deed maandag haar verhaal tegen deze site. Ze vertelde dat ze bij hun afvoering door de politie te horen kreeg van de aanstaande melding. ,,Ik had het ergens wel verwacht, maar dit is pure intimidatie”, zei de moeder gisteren. Ze heeft de melding inmiddels geaccepteerd en zegt ‘niet bang’ te zijn voor Veilig Thuis. ,,Ik kan precies uitleggen wat we hebben gedaan om het veilig te houden. Ik ben ervan overtuigd dat mijn kinderen veilig zijn.”

Geen toestemming

Volgens de politiebonden is ‘het probleem dat er voor de blokkades geen toestemming is verleend’. ,,We hebben er helemaal geen bezwaar tegen als ouders kinderen meenemen naar legale demonstraties, integendeel, dat is onderdeel van hun maatschappelijke opvoeding. Maar dit zijn illegale demonstraties en dan bestaat de kans dat de politie geweld moet gebruiken om de demonstratie op te heffen. Als ouder breng je je kind dan bewust in een gevaarlijke situatie.”

Het doen van een melding bij Veilig Thuis kan nooit een dreigement zijn, laat staan een strafmaat­re­gel Woordvoerder Veilig Thuis

Veilig Thuis was maandag verbaasd over de actie van de politie. ,,Het doen van een melding bij Veilig Thuis kan nooit een dreigement zijn, laat staan een strafmaatregel”, zei een woordvoerder eerder al. ,,Dat de politie bij een vreedzame actie op een terrein vertelt dat er melding wordt gedaan, past niet bij Veilig Thuis.”

Meldingen onderzocht

Alle meldingen worden onderzocht, stelt Veilig Thuis dinsdag. Maar volgens het meldpunt is alleen meedoen aan een demonstratie ‘onvoldoende meldingsgrond’. ,,Het zou kunnen dat je er al snel achter komt dat er geen acuut gevaar is.” Ook is bij het meldpunt niet bekend of er eerdere meldingen zijn gedaan. Ook is niet duidelijk om hoeveel meldingen het nu zou gaan.

Volgens de politiebondvoorzitter geven ouders niet altijd gevolg aan het bevel om weg te gaan. ,,Dan breng je kinderen bewust in gevaar en daarvan moeten wij melding doen”, zegt Groeneweg. ,,Het allerbelangrijkste is niet het klimaat, maar de veiligheid van kinderen.”

Ook demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz steunt de meldingen. Het is volgens de bewindsvrouw ‘een taak van de politie’ om zich bij Veilig Thuis te melden als een minderjarige wordt opgepakt. ,,Ik weet vrij zeker dat als de politie dat niet zou doen, deze Kamer dat niet zou accepteren”, zei de minister dinsdagmiddag. Wat er vervolgens met de meldingen wordt gedaan, is aan Veilig Thuis, zegt ze.

