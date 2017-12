Politie: Vermiste Abdullah (15) uit Schiedam maakt het goed

Op internet duiken beelden op van een lachende Abdullah. Op Twitter staat een foto van de jongen met zijn vader. De foto zou actueel zijn. In een video op Facebook is Abdullah te zien met zijn moeder. Hij zou in een tuin gevonden zijn op volkstuinencomplex Vijfsluizen. Op die plek was eerder al gezocht.



De dove en autistische Abdullah uit Schiedam was sinds vrijdagavond vermist. Er werden verschillende zoekacties op touw gezet. Zondag zette de politie een Amber Alert in. Het opsporingsmiddel wordt zelden ingezet. Maar vanwege het feit dat Abdullah zonder jas naar buiten was gegaan in de vrieskou en zijn persoonlijke omstandigheden - de autistische jongen had medicijnen nodig - besloot de politie het landelijke alarmsysteem te gebruiken.