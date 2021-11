Politie vermoedt invoer drugschemicaliën via ‘Nieuwe Zijderoute’ tussen Tilburg en China

Financiële problemen bij acht op de tien parochies

Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies zit in de financiële problemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Trouw, in samenwerking met onderzoekscollectief Spit.

