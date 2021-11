Weggelopen Ugur (35) uit Apeldoorn nog niet terecht, politie zoekt mee: ‘Een raadsel’

De weggelopen Ugur Kamali (35) uit Apeldoorn is nog altijd niet gevonden. De man ging maandag van huis, keerde twee dagen daarna terug, maar is sindsdien weer spoorloos. Een grote zoektocht leverde nog niets op. ,,We kijken actief naar de man uit. Er is nog geen sprake van een levensbedreigende situatie”, zegt politiewoordvoerster Simone van Dijk.

21 november