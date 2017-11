Politie vestigt 'zorgwekkend record' met arrestatie van 150 wegpiraten op één dag

Nadat in de Zeeburgertunnel bij Amsterdam een auto met aanhanger over de kop sloeg, werd de tunnel afgesloten. Maar bestuurders hadden daar massaal maling aan. Het team hoofdwegen van de politie vatte er welgeteld 119 vluchtstrookrijders in de kraag. Zij konden ieder 370 euro neertellen voor de boete die daarop staat.



Daarnaast liepen er drie spookrijders tegen de lamp. De bestuurders van die auto's raakten direct hun rijbewijs kwijt. Omdat dit een ernstiger delict is, bepaalt de Officier van Justitie nog hoe hoog de bekeuring is die daarop volgt. Het ongeval bij de Zeeburgertunnel zag er in eerste instantie ernstig uit, maar de inzittenden wisten volgens de hulpdiensten het voertuig ongedeerd te verlaten. In de loop van de middag werd de tunnel weer vrijgegeven.