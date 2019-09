Politie vindt auto met dronken halfnaakte man in greppel

Wijkagent Veli Orkman van de politie Harderwijk stelt dat er vijf mensen bij de blauwe Audi in de greppel hoorden, maar dat zij allemaal waren weggerend. Toch kwam de politie één persoon in de buurt van de auto tegen. Het ging om een halfnaakte man, die volgens Orkman ‘nogal beschonken was’.

Orkman schrijft dat de betrokkene thuis is afgezet om verdere overlast te voorkomen. Hoe de auto in de greppel terecht is gekomen en of de gevluchte inzittenden nog zijn gevonden, is niet bekend.