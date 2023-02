Politie vindt drugs in vrachtwagen met hulpgoederen voor aardbevingsgebied

De vrachtwagen, die deel uitmaakte van een hulptransport van zes trucks, stond op een parkeerplaats langs de A4 bij Leiderdorp. De politie kreeg om 03.00 uur een tip dat er drugs in de vrachtwagen zaten. De zes vrachtwagens werden naar het Politie Verzamelgebouw Zichtenburg in Den Haag voor controle. In een daarvan is de drugs gevonden. De andere wagens worden nog gecontroleerd.