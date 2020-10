Politie vindt duizenden liters chemicaliën voor levensgevaarlijke drug fentanyl

In een loods vlakbij Breda is tweeduizend liter chemicaliën gevonden. Het zou gaan om grondstoffen voor fentanyl, een levensgevaarlijke harddrug.

Agenten zijn donderdagmiddag de loods binnengevallen. Volgens experts van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) kan van het spul fentanyl gemaakt worden. ,,Dit wordt beschouwd als een van de meest dodelijke drugs”, stelt de politie. Fentanyl lijkt op morfine, maar het werkt vele male sterker.

De vondst is volgens de politie opmerkelijk, want deze grondstoffen voor fentanyl zijn nog niet eerder in Nederland aangetroffen. Wel werd al eens eerder fentanyl gevonden in Nederland, bijvoorbeeld in Eindhoven en in een schuurtje Oosterhout.

De betreffende loods in Breda ligt bij een boerderij op de hoek van de Sprundelsebaan met het Bijloopwegje. Dat is even ten zuidwesten van de stad. In de loods werden de duizenden liters chemicaliën opgeslagen in grote witte jerrycans.

Fentanyl is een levensgevaarlijke harddrug die al in kleine hoeveelheden fataal kan zijn. Het spul eist jaarlijks doden in Amerika. Een bekend voorbeeld daarvan is zanger Prince.

Volledig scherm Chemicaliën aangetroffen aan de Sprundelsebaan in Breda. © Perry Roovers - MaRicMedia

