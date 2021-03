Politie vindt wapen waarmee Henk Wolters oudjaarsnacht 2019 is geliquideerd

De 52-jarige Wolters kwam op oudejaarsavond terug van een feestje. In de buurt van zijn woning aan de Buitengasthuisstraat in de Zwolse wijk Kamperpoort is hij vervolgens al vluchtend beschoten. De politie houdt er rekening mee dat er rond half negen is geschoten. Pas ruim een uur later werd Wolters met een onbekend aantal kogels in zijn lichaam gevonden door een voorbijganger. Hij overleed korte tijd later.