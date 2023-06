Politie: vrouw (22) die uren vermist was, is aangerand en achtervolgd

De daders gingen er nadien vandoor, aldus haar verklaring. In paniek en in shock is het slachtoffer een weiland in gerend. Vele uren later, op zondagmiddag, is de 22-jarige vrouw aangetroffen in het betreffende weiland aan het Kortjaksepad in Harmelen, nadat melding werd gemaakt van haar vermissing en de politie uitvoerig onderzoek deed naar haar mogelijke verblijfplaats.