Politie wist dat advocaat Youssef Taghi contacten had met criminele milieu, maar hij mocht toch EBI in

De vraag is waarom de overheid niet eerder ingreep. Toenmalig minister Dekker zei dat er niet meer informatie was dan ‘het ongemakkelijke gevoel dat hij een neef was’. Maar in stukken die onlangs aan het strafdossier van Youssef Taghi zijn toegevoegd en in bezit zijn van deze site, blijkt dat er wel degelijk meer gegevens waren. Die waren bekend bij het openbaar ministerie (OM), maar lijken door het OM niet te zijn gedeeld met de directeur van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.