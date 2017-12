Politie Zeeland schiet op woningovervallers

Rechter verbiedt motorclub Bandidos per direct

18:40 Motorclub Bandidos is met onmiddellijke ingang verboden, zo heeft de rechtbank in Utrecht vandaag besloten. Volgens de rechter pleegt en stimuleert de motorclub geweld en worden geweldsincidenten van leden beloond. De club handelt in strijd is met de openbare orde, aldus de rechter.