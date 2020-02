Politie zocht jarenlang naar ‘zwakke plek’ van Saïd Razzouki

Sport­school voor vrouwen maakt opmars: ‘Fitnessen zonder bekeken te worden’

17:47 Sportscholen uitsluitend bedoeld voor vrouwen zijn populairder dan ooit. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat dat aantal sportscholen in vijf jaar tijd zelfs bijna is verdrievoudigd. Waren er in 2014 nog maar elf fitnessketens ingeschreven die zich uitsluitend op vrouwen richten, in 2020 zijn dat er 28.