Politie zoekt met helikopter naar zestal weggelopen asielzoekers

Tweede festival­dag Lowlands valt ondanks de regen niet in het water

17:42 Ja, het is nat. En ja, er wordt nóg meer regen verwacht. Maar de tweede festivaldag van Lowlands 2019 valt ondanks het slechte weer tot nu toe niet in het water. Hoe vergaat het de 55.000 bezoekers van het festival in Biddinghuizen? Een rondgang op sociale media leert dat de sfeer er prima in zit.