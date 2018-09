Politie zoekt met speurhonden waar kajak Arjen Kamphuis is gevonden

De Noorse politie belooft deze week dagelijks rond het middaguur met een update te komen over de mysterieuze vermissingszaak. Het laatste spoor van de Amsterdamse cyberexpert dat is opgedoken is een peddel. Vaststaat dat die peddel van hetzelfde merk is als een peddel die de vermiste man in Nederland kocht voordat hij vertrok naar Noorwegen.

,,De reden voor de zoektocht in dit gebied is dat we zeker willen weten dat er geen andere voorwerpen liggen die worden vermist'', aldus de Noorse politie-inspecteur Bjarte Walla.

Scandinavische detective

De verdwijning van cyberactivist Arjen Kamphuis begint steeds meer op een aflevering uit een Scandinavische detectiveserie te lijken.



De bekende cyberexpert en activist is al vier weken spoorloos en verdween onder raadselachtige omstandigheden. De politie houdt rekening met drie verschillende scenario's. ,,De eerste is dat hij misschien een ongeluk heeft gehad, waarbij hij omgekomen is of nog leeft maar hulp nodig heeft'', betoogde assistent-politiechef Walla eerder in een exclusief interview met deze site. ,,De tweede is dat hij zelf verborgen wil blijven. De derde dat hij slachtoffer is van een strafbaar feit.''

Op 11 september vond de Noorse politie voor het eerst spullen van de vermiste Amsterdammer. Het zou gaan om zijn identiteitsbewijs. ,,Het is een gebied waar nauwelijks mensen wonen. Er staan wat blokhutten, voornamelijk voor families die daar hun weekenden doorbrengen'', zegt Walla. ,,Door het gebied loopt wel een belangrijke weg en een treinspoor.''



Op 13 september, twee dagen later, werd ook de kostbare opvouwbare kajak gevonden in het gebied even ten oosten van Bodø, de plaats waar de 47-jarige Amsterdammer voor het laatst met zekerheid is gezien. Dat was toen hij op 20 augustus uitcheckte uit zijn chique viersterrenhotel.

En op 17 september dook ook een peddel op die Kamphuis kocht bij een Nederlandse outdoorzaak in Wormerveer.



Frappant is dat de politie tien dagen later ineens een signaal opving van een van zijn mobiele telefoons. Dit was echter zo'n 1600 kilometer verderop, veel zuidelijker in Noorwegen, in de buurt van Stavanger.