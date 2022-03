Politie zoekt nog vier verdachten van overval op waardetransport én de miljoenenbuit

UpdateDe politie toonde dinsdagavond in Opsporing Verzocht nog niet eerder vertoonde beelden van de vier nog voortvluchtige overvallers. Een van hen is door de politie geïdentificeerd als Ibrahim A.

De overval en vlucht van de daders werden in de uitzending gereconstrueerd door middel van niet eerder vrijgegeven bewakingscamerabeelden. Ook werden er beelden en geluidsfragmenten vanuit de ingezette politiehelikopters getoond, op het moment dat de overvallers het weiland in Broek in Waterland invluchten. “Vier personen, allemaal bewapend, denk om uw veiligheid,” wordt er vanuit de lucht gecommuniceerd naar politiemankracht aan de grond.

Ontspannen

Bij de politieachtervolging worden vijf van hen ter plekke gearresteerd, een zesde verdachte overlijdt. Vier anderen weten te ontkomen en naar Rotterdam-Zuid te rijden – tijdens die rit wisselen ze van auto en van nummerplaat.

Daar worden ze nog dezelfde dag ontspannen, volgens de politiewoordvoerder Marijke Stor ‘op hun dooie gemak’ vastgelegd door beveiligingscamera’s in de buurt van een vermeend safehouse waar ze over beschikten. “Alsof er niks was gebeurd,” aldus Stor.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Opsporing Verzocht (@opsporing.verzocht) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een van de vier is inmiddels wél geïdentificeerd. Het zou gaan om de 26-jarige Marokkaans-Belgische Ibrahim Ahklal. Wie de andere voortvluchtigen zijn is niet niet bekend, maar zij zijn wel zeer herkenbaar te zien op beelden van beveiligingscamera’s. Omdat allen ‘waarschijnlijk uit België of Frankrijk komen’, zijn de beelden ook daar verspreid in opsporingprogramma’s.

Nietsontziend

Politiewoordvoerder Stor spreekt in de uitzending van ‘professionele’ overvallers. “Er zijn maandenlang voorbereiding getroffen. Een dag voor de overval werden er vluchtvoertuigen klaargezet. Ze hadden zware wapens, overstapadressen. Ze waren echt nietsontziend.”

De overval is – bijna van begin tot eind – te reconstrueren op basis van beveiligingscamera’s en beelden uit de buurt. Op beelden vanuit de politiehelikopter is het moment te zien dat de daders worden ingesloten door de politie en ze het weiland in vluchten. Een saillant detail: een van de overvallers verschanst zich een moment in een van de vuilcontainers op een erf, zo is te zien op camerabeelden. Hij tuimelt eruit – enkele momenten daarna rekent de politie hem in.

De politie is niet alleen op zoek naar de daders, maar ook nog naar de resterende miljoenenbuit. Hoewel veel werd teruggevonden, mist er nog zeker aan vier miljoen aan kostbaar materiaal. Het gaat daarbij om specifiek, ‘niet zo makkelijk te verhandelen materiaal’ zoals emmers platinum, aldus Stor. Ook mist er nog 1,5 kilo aan goudkorrels.

Overval

Op 19 mei vorig jaar werd bij Schöne Edelmetaal op de Meeuwenlaan een waardetransportauto van Brink’s overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van Schöne vastgebonden. De daders gingen ervandoor met een buit van 14,5 miljoen euro, waarvan een deel nog zoek is.

Ze vluchtten in meerdere auto’s naar het dorp Broek in Waterland, boven Amsterdam, achtervolgd door een grote politiemacht. In een weiland schoot de politie een 47-jarige overvaller (een Fransman) dood en hield zij vijf anderen aan. In november arresteerde de politie in België nog een 20-jarige vrouwelijke verdachte en in Frankrijk een 44-jarige Parijzenaar. De vrouw zit niet vast, de Fransman wel.

Reconstructie overval Het rustieke Broek in Waterland beleefde de apotheose van het extreemste misdrijf in de regio Amsterdam van 2021. Zwaarbewapende overvallers die in Amsterdam-Noord een miljoenenbuit maken, belandden er na een wilde achtervolging in een kogelregen van de politie. Lees hier een reconstructie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.