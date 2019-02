Politie zoekt verdachte ‘Fano’ voor moord op rapper Feis

In het tv-programma Opsporing Verzocht worden vanavond beelden van de 24-jarige Rotterdammer Silvano M., ook wel ‘Fano’ genoemd, naar buiten gebracht. Hij is de man die er van wordt verdacht op nieuwsjaarsdag rapper Feis te hebben doodgeschoten.

Feis’ broer Bilal werd ook getroffen door kogels en belandde zwaar gewond in het ziekenhuis waar hij langere tijd in coma lag. De schietpartij vond plaats bij het Kaapverdiaanse restaurant Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg waar Feis met wat vrienden was geweest. Het heeft er volgens de politie alle schijn van dat om niets en uit het niets is geschoten door de nog altijd voortvluchtige dader. Die zou uit zijn dak zijn gegaan omdat iemand in het restaurant hem ‘kleine’ had genoemd.

Honderd tips

De nabestaanden van Feis deden twee weken terug in Opsporing Verzocht een dringend beroep op mensen die misschien meer wisten over de dader, zich te melden bij de politie. Die geeft aan dat bijna honderd tips binnenkwamen.

Het vermoeden bestaat dat Silvano M. is ondergedoken in het buitenland. Er zijn bekenden van de Rotterdammer die beweren te weten waar hij zit, maar willen dat de politie niet vertellen.

Criminele circuit

M. is een bekende in het criminele circuit. De politie linkt hem ook aan de dubbele moord van eind december 2017 waarvan Gilbert Henriëtta (26) en Lidomar Elizabeth (25) het slachtoffer werden. De twee werden doodgeschoten toen ze aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam in de auto zaten.

Bronnen rond het onderzoek melden dat Silvano M. jonge Rotterdammers ronselde om de liquidatie uit te voeren. M. is destijds in het onderzoek aangehouden, maar moest wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Daarna verdween hij van de radar totdat hij met oud en nieuw weer in het uitgaansleven opdook.