Politie zoekt verder naar lichaamsdelen van vermoorde Ichelle

Corona LIVE | Winkeliers juichen instellen coronatest­be­wijs toe, aantal besmettin­gen in provincie Groningen fors toegenomen

11:44 Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is sinds vorige week fors toegenomen. Daarmee is de situatie in de provincie inmiddels opgeschaald naar ‘zeer ernstig’. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de GGD. Verder juichen winkeliers het idee om een coronatestbewijs in te stellen voor het heropenen van delen van de samenleving en de economie toe, laat branchevereniging INretail weten. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.