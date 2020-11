Politieagent in arm gebeten door stomdronken kind na afbreken coronafeestje in Vlaardingen

Porscherij­der is net behaalde rijbewijs meteen kwijt; hij reed met 193 kilometer per uur over snelweg

14:25 Het verkeersteam IJsselland van de politie heeft bij controles vrijdag en zaterdagmiddag en -avond 95 verkeersboetes uitgedeeld in Zwolle, Deventer en het Vechtdal. Er werd onder meer een beginnend bestuurder aangehouden die op de A50 in een Porsche 193 kilometer per uur reed waar 120 is toegestaan.