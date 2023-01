Politieagent ontdekt in zijn vrije tijd 12.000 sigaretten in bestelbusje

FNV: Helft medewer­kers media- en cultuursec­tor afgelopen jaar gepest of geintimi­deerd

De machtsstructuur op de werkvloer in de media- en cultuursector moet flink worden verbeterd. Dat stelt vakbond FNV Media & Cultuur naar aanleiding van een enquête onder een deel van zijn eigen leden. Daaruit blijkt dat de helft van de medewerkers het afgelopen jaar wel eens te maken heeft gehad met pesten of intimidatie. Volgens de bond is dat zeven keer vaker dan het landelijk gemiddelde.

20 januari