Politieauto botst op drachtig hert, twee babyhertjes overleefden de klap niet

Gezin van Gea kroop door het oog van de naald bij vuurzee in Nijkerk: ‘Branddeu­ren waren onze redding’

Gea Haandrikman zit een dag na de brand bij Haan Textieldiensten in Nijkerk nog te trillen op haar stoel: ,,Je wordt helemaal geleefd. Je weet niet wat je overkomt en gaat maar handelen.” Het was Gea die ’s nachts de brand ontdekte in het bedrijf aan de Havenstraat, dat direct aan hun huis grenst. Slechts een kleine overloop en het kantoor scheidde hun huis van de vuurzee.

25 mei