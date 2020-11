Politiebond ACP wil actie tegen ‘opruiende’ teksten jongerenafdeling BIJ1

Coronavirus LIVE | Wereldwijd meer dan 50 miljoen geregi­streer­de besmettin­gen en 1,2 miljoen doden

17:43 Het aantal nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona is in Nederland opnieuw gedaald. Het RIVM meldt 5703 nieuwe besmettingen, 974 minder dan gisteren. Er zijn 149 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ziekenhuisopnamen daalt. Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen echter gestegen tot meer dan 50 miljoen. Europa is de zwaarst getroffen regio. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van afgelopen dagen lees je hier terug.