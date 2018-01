Politiebonden: Maak vroeger pensioen zware beroepen mogelijk

Met nog enkele duizenden handtekeningen te gaan, lijkt het burgerinitiatief er daadwerkelijk te gaan komen, melden de politievakbonden ACP, NPB, ANVP en VMHP. Ze willen via het initiatief geregeld krijgen dat mensen met zware beroepen zoals bouwvakkers, metaalbewerkers, verpleegkundigen of agenten via een aparte AOW-regeling niet tot hun 67ste jaar hoeven door te werken.



,,Mensen met zware beroepen werken langer, worden in slechtere gezondheid ouder, sterven eerder en zien minder terug van hun AOW-premie'', zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,Hoe eerlijk is het om deze mensen 40, soms wel 50 jaar door te laten werken? Tot het werk alles van hen heeft gevraagd, waardoor de gezondheid zo broos wordt dat het niet meer mogelijk is om van een welverdiend pensioen te genieten?''