Politiechef Garssen: ‘Xtc-slikkers mogen beseffen dat zij afnemers zijn van de georganiseerde misdaad’

Zitten studenten die xtc slikken nog wel helder in de collegebanken? Han van Krieken, de baas van de Radboud Universiteit maakt zich er zorgen over. Politiechef Aart Garssen begrijpt de zorgen van de Nijmeegse rector magnificus.



,,We zijn het gebruik van xtc tijdens uitgaan bijna gewoon gaan vinden. Dat is iets dat echt verkeerd is”, zegt de nieuwe politiechef van Gelderland-Zuid. Gebruikers mogen beseffen dat zij afnemers zijn van de georganiseerde misdaad, vindt Garssen. ,,Met alleen synthetisch drugs wordt in Nederland gruwelijk veel geld verdiend. Ik heb getallen gehoord van 17 à 18 miljard euro. Vrijwel alle criminele organisaties doen ook aan drugs.”