Politiechef Paauw direct terug van vakantie om onderzoek moord Wiersum

Waterkwali­teit in vliegtui­gen slecht: Drink geen koffie of thee tijdens de vlucht

13:44 De volgende keer dat je in het vliegtuig koffie of thee wil bestellen of je handen wil wassen, denk je misschien beter twee keer na. Volgens een nieuwe studie zou het water aan boord van sommige vluchten helemaal niet zo proper en veilig zijn als we denken.