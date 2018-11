Politiechef van Landelijke Eenheid treedt toe tot bestuur Interpol

Fries D66-raads­lid opgepakt voor handel in hennep en xtc

21:29 Een D66-raadslid in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel is gisteren aangehouden op verdenking van drugshandel. Het gaat om een 47-jarige man uit Molenend, die ervan wordt verdacht deel uit te maken van een groep die handelde in hennep en xtc.