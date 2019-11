Om uitputting van agenten te voorkomen, moeten de minister, politietop, burgemeesters en Openbaar Ministerie harde keuzes maken over de inzet van de politie. Dat eisen de vier politiebonden op een persconferentie die vanochtend in Den Haag wordt gehouden.

Politiemensen raken in moordend tempo uitgeput, stellen de bonden. En daar worden ook burgers de dupe van. ,,Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. Meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging’’, zegt een woordvoerder. ,,Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen.’’

De vakbonden ACP, NPB, VNHM en ANPV eisen daarom dat de opdrachtgevers van de politie keuzes maken over de inzet van agenten. ,,Van politiemensen kan niet worden gevraagd dat zij ‘nee’ verkopen aan de burger. De politiebonden willen korte- en langetermijnoplossingen zien’’, zegt een woordvoerder namens de bonden.

De gezamenlijke politiebonden omschrijven de situatie als ,,een inktzwarte dag voor de veiligheid in Nederland”. ,,Ik neem het dit en het vorige kabinet enorm kwalijk dat ze het zo ver hebben laten komen”, aldus Jan Struijs van politiebond NPB.

Acties

Als de situatie voor agenten niet verbetert, zullen de politiebonden in 2020 acties niet schuwen. ,,Politiemensen laten zich niet langer onder druk zetten met hun loyaliteit naar de burger. Dat dit de politie jarenlang overeind heeft gehouden, is al vele malen aangetoond. Maar het besef is er niet bij politici en bestuur, of nog erger, het wordt opzettelijk genegeerd. Harde politieke keuzes kunnen niet langer uitblijven.’’

De onderbezetting bij de politie laat zich overal voelen. Agenten kunnen komend voorjaar beperkt vakantie opnemen vanwege verschillende grote evenementen die op de kalender staan, zoals de Formule 1 in Zandvoort en de Invictus Games in Den Haag.

Voorzitter Coen Verplak van de Rotterdamse afdeling van politiebond NPB maakt zich ook zorgen over de enorme inzet die tijdens het Eurovisie Songfestival volgend jaar wordt verwacht. Door de structurele onderbezetting zullen manschappen uit andere delen van het land moeten worden opgetrommeld om voldoende mensen op de been te krijgen. ,,Het is alsof je een anorexia-patiënt vraagt om nog even horden te lopen’’, stelt hij. ,,De uren die je aan het festival besteedt, kun je maar één keer gebruiken. Dus dat zal later ten koste gaan van andere dingen die je belangrijk vindt, zoals alcoholcontroles en de aanpak van ondermijning. Ofwel: de veiligheid van de stad.’’

Woede

In Amsterdam wordt een rechercheafdeling opgedoekt om de recherchecapaciteit in de basisteams op te krikken, zo maakte deze site vanochtend bekend. De opheffing van dat team, dat zich juist richt op ondermijnende criminaliteit, leidt tot woede onder de betrokken agenten.