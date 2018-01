Politiepost en cameratoezicht na schietpartij buurthuis Amsterdam

De komende tijd is er extra toezicht in de Amsterdamse wijk waar vrijdagavond een schietpartij plaatshad in een buurthuis. Zo komt er een mobiele politiepost in de buurt en zijn er meer agenten op straat. Ook worden meer straatcoaches en handhavers ingezet en komt er op een aantal strategische plekken extra cameratoezicht.

Dat heeft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen afgesproken met de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Verder gaat er een gemachtigde namens de burgemeester in de buurt aan de slag die zich intensief zal bezighouden met de veiligheid en sociale vraagstukken in deze buurt, de Oostelijke Eilanden. Volgens Van Aartsen is er onder meer sprake van handel in verdovende middelen, zegt hij in een interview met de lokale zender AT5. Hij roept buurtbewoners op vooral ook te melden wat ze weten.

Door de schietpartij kwam de zeventienjarige Mohammed om het leven. Hij was geen bekende van de politie en het vermoeden bestaat dat hij niet het beoogde doelwit was. De recherche doet hier momenteel nog onderzoek naar. Mogelijk hadden de daders het voorzien op de negentienjarige Gianni, die in zijn nek werd geraakt. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar. Deze man, die nog in een ziekenhuis ligt, was in november ook al slachtoffer van een schietpartij. Hij is wel bekend bij politie en justitie.

Per ongeluk

Een twintigjarige vrouw raakte door het schieten gewond aan haar benen. Ze werkte achter de bar als stagiaire en de politie vermoedt dat zij per ongeluk is geraakt.

De zogenoemde driehoek van gemeente, politie en OM noemt de schietpartij 'hartverscheurend'. ,,De aanwezigheid van vele onschuldige en vaak jonge getuigen beschouwt de driehoek als een nieuw dieptepunt in de reeks incidenten in de stad die wordt gekenmerkt door buitensporig vuurwapengeweld'', staat in een verklaring. Van Aartsen gaat deze week langs in de buurt.

Kritiek

De waarnemend burgemeester kreeg de afgelopen dagen kritiek op zijn afwezigheid na de dodelijke schietpartij. Bij de lokale zender AT5 gaf hij te kennen aanstaande woensdag alsnog langs te gaan. Volgens Van Aartsen wilde hij eerst extra maatregelen nemen en was het bezoek van de stadsdeelvoorzitter aan Wittenburg eerst afdoende.